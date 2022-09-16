Украинская певица Вера Брежнева развелась с продюсером Константином Меладзе. По заявлению СМИ, это произошло еще летом 2022 года.

Информация о разводе звездной пары быстро распространилась по иностранным СМИ от блогерши Алены Жужи. Раньше в сети уже неоднократно заявляли о том, что в отношениях Веры и Константина не все гладко. Были слухи, что продюсер хочет вернуться к своей бывшей жене, но тогда Брежнева опровергла информацию.

Если звезды действительно развелись, то вполне возможно, что это произошло на фоне войны — Вера активно критикует действия Кремля и войну, которую Россия развязала в Украине. Константин продолжает молчать о том, что происходит уже больше полугода во всем мире.

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Вполне возможно, что всему виной карма — в сети не исключают того, что к Вере вернулся роман с уже женатым Константином. Тогда композитор был вместе с Яной Сумм. Теперь это вернулось ей. Вера и Константин пока не комментируют сообщения о разводе.

Напомним, что в июне Вера Брежнева навсегда покинула Россию — об этом заявила ее бывший менеджер. Артистка сожгла все мосты после тех ужасов, которые мир увидел в Буче после отступления военных РФ.

Еще в августе Брежнева уже высказывалась на фоне слухов о разводе с Константином. Артистка поразмышляла о переосмыслении жизни на фоне боевых действий в родной стране.