Українська співачка Віра Брежнєва висловилася на тлі чуток про розлучення з музичним продюсером Костянтином Меладзе. Артистка порозмірковувала про переосмислення життя на тлі бойових дій в рідній країні.

В Instagram-stories Віра написала, що в неї до всього змінилося ставлення.

– Я задумалася, чи маю взагалі свої фото. Нинішньої мене. Зайшла до альбому, є все – війна, звіти, скріншоти, чоловік, діти, собака, мама, родина, фото природи. Мене немає. За липень знайшла два фото. Все змінилося навколо мене, продовжує змінюватись усередині. Незвично на себе дивитись, оскільки все звичне залишилося в минулому, – зазначила Брежнєва.

Також виконавиця прикріпила своє нове фото, зазначивши, що її волосся стало довгим.

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– Усі ми зараз проходимо дуже складний період. Він не може бути без трансформацій. Цей перехід кожному дається по-різному. У моєму близькому оточенні змінюються усі. Разом і окремо. Змінюємося ми постійно. Навіть зараз я вже не та, що була лише два місяці тому. Така кількість болю не може не змінити людину, – наголосила артистка.

Брежнєва додала, що кожен із нас намагається жити і знаходити щось хороше в кожному дні.

Зазначимо, нещодавно в росЗМІ активно обговорювали проблеми у зірковій парі, мовляв, подружжя на межі розлучення. Висунули навіть припущення, що Меладзе має намір повернутися до колишньої дружини, проте вона спростувала домисли.