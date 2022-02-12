Український музикант Michael Soul виступив у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 року з піснею Demons.

Співак вийшов на сцену у першій половині фіналу під другим номером.

У композиції Michael Soul заспівав про внутрішні демони людини, які всіляко намагаються засісти в голові. Співак розповів, що кожен з нас може знайти свій шлях до світла і подолати погану частину себе. Михайло вважає, що зараз пісня актуальна як ніколи та зможе достукатися до серця слухача.

Судді відбору похвалили Michael Soul і сказали, що він на своєму місці, проте Джамала зазначила, що виконавець сильніший за свою композицію.

Артист брав участь у багатьох пісенних шоу, а також є фіналістом білоруського відбору на Євробачення 2016 та 2019.

Нагадаємо, що 12 лютого відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 року від України. У восьми учасників є шанс представити нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі. Зі списком пісень фіналістів нацвідбору можна ознайомитись на Фактах ICTV.

Відомо, що Євробачення 2022 року прийме італійське місто Турин – місце визначила перемога рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 року – арена PalaOlimpico.