Украинский музыкант Michael Soul выступил в финале национального отбора на Евровидение 2022 с песней Demons.

Певец вышел на сцену в первой половине финала под вторым номером.

В композиции Michael Soul спел о внутренних демонах человека, которые всячески пытаются засесть в голове. Певец рассказал, что каждый из нас может найти свой путь к свету и побороть плохую часть себя. Михаил считает, что сейчас песня актуальна как никогда, и сможет достучаться до сердца слушателя.

Суди отбора похвалили Michael Soul и сказали, что он на своем месте, однако Джамала отметила, что исполнитель сильнее своей композиции.

Артист участвовал во многих песенных шоу, а также является финалистом белорусского отбора на Евровидение 2016 и 2019.

Напомним, что 12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 года от Украины. У восьми участников есть шанс представить нашу страны на международном песенном конкурсе. Со списком песен финалистов нацотбора можно ознакомиться на Фактах ICTV.

Известно, что Евровидение 2022 примет итальянский город Турин — место определила победа рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая 2022, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.