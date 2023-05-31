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Потрібно одягнути людський костюм. Sia зізналася, що страждає на аутизм

31 Травня 2023, 09:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Sia
Джерело: Getty Images

Австралійська співачка Sia вперше розповіла, що їй діагностували аутизм.

Коли саме це сталося, 47-річна виконавиця не уточнила, проте вона тепер рада, що знайшла пояснення для тих речей, які ускладнювали її життя.

За словами Sia, 45 років свого життя вона почувалася не так, як мала б.

– Зараз я в нормі, я одужую і так далі – є багато різних нюансів. Я була такою протягом 45 років… Почувалася так, ніби мені треба піти одягнути свій людський костюм. І тільки в останні два роки я стала повністю самою собою, – поділилася співачка.

Аутизм являє собою групу психічних розладів, які характеризуються порушеннями в соціальній взаємодії та комунікації. Він проявляється в обмеженій, стереотипній і повторюваній поведінці.

Зазвичай перші ознаки аутизму проявляються у дітей до трьох років.

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Sia Аутизм
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