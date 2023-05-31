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Нужно одеть человеческий костюм. Sia призналась, что страдает аутизмом

31 мая 2023, 09:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Sia
Источник: Getty Images

Австралийская певица Sia впервые рассказала, что ей диагностировали аутизм.

Когда именно это произошло, 47-летняя исполнительница не уточнила, однако она теперь рада, что нашла объяснение для тех вещей, которые усложняли ее жизнь.

По словам Sia, 45 лет своей жизни она чувствовала себя не так, как должна была.

— Сейчас я в норме, я выздоравливаю и так далее — есть много разных нюансов. Я была такой в течение 45 лет… Чувствовала себя так, будто мне надо пойти одеть свой человеческий костюм. И только в последние два года я стала полностью самой собой, — поделилась певица.

Аутизм представляет собой группу психических расстройств, характеризующихся нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации. Он проявляется в ограниченном, стереотипном и повторяющемся поведении.

Обычно первые признаки аутизма проявляются у детей до трех лет.

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Sia Аутизм
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