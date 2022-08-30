Український музикант Олександр Ярмак, відоміший під псевдонімом Ярмак, розповів, як захищає нашу країну в умовах війни. В ефірі марафону артист заявив, що воювати вирішив ще 24 лютого, але на службу зміг потрапити наступного дня за допомогою знайомих.

– 24 лютого поїхав у військкомат, але мене тоді не взяли – потрібні були люди зі зброєю та бойовим досвідом. І вже наступного дня знайшов можливість потрапити до ЗСУ через знайомство, — розповів музикант.

Артист додав, що його хотіли відправити на навчання, але він відмовився – вважає, що часу тоді не було на це.

– Було два шляхи. Перший – це їхати до навчального центру, але війна, можна сказати, вже була у Києві. Я потрапив до хлопців із бойовим досвідом – ми залишилися в роті охорони. А вже після я перевівся, – заявив репер.

Спочатку музикант був гранатометником, але після навчання став аеророзвідником – керує не тільки летючими апаратами, а й налаштовує приціл. Артист встиг побувати на Харківщині – Генштаб відправив його вітати наших захисників.

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Не лише Ярмак захищав свою країну на передовій – музиканти з Антитіла також ризикували своїм життям, виконуючи бойові завдання на фронті. Тепер Тарас Тополя та його колеги вирушили до Києва, щоб зайнятися творчістю. Таке рішення ухвалили у Генштабі.