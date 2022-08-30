Украинский музыкант Александр Ярмак, более известный под псевдонимом Ярмак, рассказал, как защищает нашу страну в условиях войны. В эфире марафона артист заявил, что воевать решил еще 24 февраля, но на службу смог попасть на следующий день, с помощью знакомых.

— 24 февраля поехал в военкомат, но меня тогда не взяли — нужны были люди с оружием и боевым опытом. И уже на следующий день нашел возможность попасть в ВСУ через знакомство, — рассказал музыкант.

Артист добавил, что его хотели отправить на учебу, но он отказался — считает, что времени тогда не было на это.

— Было два пути. Первый – это ехать в учебный центр, но война, можно так сказать, уже была в Киеве. Я попал в к ребятам с боевым опытом — мы остались в роте охраны. А уже после я перевелся, — заявил рэпер.

Изначально музыкант был гранатометчиком, но после обучения стал аэроразведчиком — управляет не только летающими аппаратами, но и настраивает прицел. Артист успел побывать в Харьковской области — Генштаб отправил его поздравлять наших защитников.

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