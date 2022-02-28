Брайан Кокс зі сцени SAG awards підтримав Україну та присоромив акторів із РФ

На врученні премії Гільдії кіноакторів SAG awards актор Браян Кокс попросив колег у Росії не залишатися осторонь та висловив солідарність з Україною.

Приймаючи нагороду за найкращий драматичний ансамбль за серіал HBO Спадщина, Браян Кокс звернув увагу на те, як дії Росії впливають на акторів та артистів, зокрема.

– Є ще одна річ, яку хотілося б додати. Я вважаю це важливим для мене, думаю, це важливо і для вас як акторів, сценаристів, режисерів. Йдеться про те, що відбувається в Україні. Це справді жахливо. Особливо жахливо з погляду того, як це впливає на людей, особливо у нашій професії, – наголосив актор.

Також він розповів, що у минулому президент України Володимир Зеленський був коміком.

– І ми маємо поважати це. Прихід до президентства – це було неймовірно, – заявив Кокс.

Далі він звернувся до колег у РФ, які під страхом не можу навіть нічого сказати.

– Але що мене дійсно засмутило, то це те, що відбувається в Росії з акторами, актрисами, письменниками та критиками. Їм кажуть, що під страхом державної зради вони жодного слова не можуть сказати про Україну. Я гадаю, це жахливо, – розповів актор.

Він також звернувся до них із закликом того, що вони можуть все змінити.