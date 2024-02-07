Король Великої Британії Чарльз III уперше з’явився на публіці після заяви Букінгемського палацу про те, що в нього діагностували рак.

Короля Чарльза III і Каміллу побачили в авто

У вівторок, 6 лютого, короля разом з дружиною Каміллою побачили в авто, коли вони їхали від будинку Кларенс-хаус у центрі Лондона до Букінгемського палацу. Чарльз III посміхався і махав перехожим.

Потім королівське подружжя вирушило на вертольоті у свій маєток у Сандрінгемі в сільській місцевості на сході Англії, щоб там проходити лікування.

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Раніше принц Гаррі прибув до Кларенс-хаусу, де зустрівся зі своїм батьком. За даними джерела в королівській родині, герцог Сассекський не планує бачитися зі своїм старшим братом, принцом Вільямом, під час візиту до Великої Британії.

Принц Гаррі прилетів до Лондону сам, залишивши вдома у Каліфорнії дружину Меган Маркл і двох малолітніх дітей Арчі та Лілібет.

Королівські експерти сподіваються, що візит Гаррі є “ознакою перемир’я” у найвідомішій родині Великої Британії.