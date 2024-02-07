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Посміхався та махав перехожим: Чарльз III уперше з’явився на публіці після новини про рак

7 Лютого 2024, 09:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
король Чарльз III і королева Камілла
Джерело: Getty Images

Король Великої Британії Чарльз III уперше з’явився на публіці після заяви Букінгемського палацу про те, що в нього діагностували рак.

Короля Чарльза III і Каміллу побачили в авто

У вівторок, 6 лютого, короля разом з дружиною Каміллою побачили в авто, коли вони їхали від будинку Кларенс-хаус у центрі Лондона до Букінгемського палацу. Чарльз III посміхався і махав перехожим.

Потім королівське подружжя вирушило на вертольоті у свій маєток у Сандрінгемі в сільській місцевості на сході Англії, щоб там проходити лікування.

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Раніше принц Гаррі прибув до Кларенс-хаусу, де зустрівся зі своїм батьком. За даними джерела в королівській родині, герцог Сассекський не планує бачитися зі своїм старшим братом, принцом Вільямом, під час візиту до Великої Британії.

Принц Гаррі прилетів до Лондону сам, залишивши вдома у Каліфорнії дружину Меган Маркл і двох малолітніх дітей Арчі та Лілібет.

Королівські експерти сподіваються, що візит Гаррі є “ознакою перемир’я” у найвідомішій родині Великої Британії.

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Джерело
Reuters
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Велика Британія Чарльз ІІІ
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