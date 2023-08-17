Ведуча Леся Нікітюк висміяла хейтерів і покрасувалася біля чорної конячки. Так, Леся за допомогою імпровізованого жарту заявила, що їй часто пишуть негативні повідомлення люди, які вважають, що знають краще за неї, як бути та що робити.
– Зібрав якось у пеклі головний чорт людей із прихованими профілями Instagram і питає: Хто що зробив? Нігті_Львів_офішел каже: Я написав одній ведучій Нового каналу, що вона страшна і в неї губи наколоті, – почала свою думку Нікітюк. Нижня білизна_XXL каже: Я написала одній співачці, що в неї донька товста… і вона співати не вміє. Касабланка_911 каже: А я написала одному волонтеру, що він брехло, і щоб займався тим, чим він займається до війни, і не ліз у політику. Чорт подумав і каже: Та побійтеся Бога, перехрестився і пішов!, – поділилася думкою Нікітюк.
На додаток до анекдоту, Нікітюк також показала знімки, де позує з темною конячкою. Та й сама ведуча одягнена в чорний одяг.
На публікацію відреагував і Сергій Притула – він пожартував, що на фото три кінські сили. Нікітюк не розгубилася і заявила, що це стільки потужності тільки в її тілі.
Користувачі мережі оцінили жарт, який актуальний у наш час:
- Як красиво послала хейтерів без матів.
- То тільки як “ноготочки” – тоді мають власну думку.
- Молодчинка. З іронією і без образ рознесла всіх. Так і треба.
- От же вмієте, так тонко й уміло сказати. Є чому повчитися.
Раніше Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси. Артистка сказала, що колись була невпевненою в собі – через довгі та худі ноги.