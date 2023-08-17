Ведущая Леся Никитюк высмеяла хейтеров и покрасовалась возле черной лошадки. Так, Леся с помощью импровизированной шутки заявила, что ей часто пишут негативные сообщения люди, которые считают, что знают лучшее нее, как быть и что делать.

— Собрал как-то в аду главный черт людей со скрытыми профилями Instagram и спрашивает: Кто что сделал? Нігті_Львів_офішел говорит: Я написал одной ведущей Нового канала, что она страшная и у нее губы наколоты, — начала свою мысль Никитюк. Нижнее белье_XXL говорит: Я написала одной певице что у нее дочка толстая… и она петь не умеет. Касабланка_911 говорит: А я написала одному волонтеру что он брехло и чтобы занимался тем чем он занимается до войны и не лез в политику. Черт подумал и говорит: Да побойтесь Бога, перекрестился и пошел!, — поделилась мыслью Никитюк.

В добавок к анекдоту, Никитюк также показала снимки, где позирует с темной лошадкой. Да и сама ведущая одета в черную одежду.

На публикацию отреагировал и Сергей Притула — он пошутил, что на фото три конские силы. Никитюк не растерялась и заявила, что это столько мощности только в ее теле.

Пользователи сети оценили шутку, которая актуальна в наше время:

Как красиво послала хейтеров без матов.

То только как “ноготочки” — тогда имеют собственное мнение.

Молодчинка. С иронией и без обид разнесла всех. Так и надо.

Вот же умеете, так тонко и умело сказать. Есть чему поучиться.

Ранее Леся Никитюк рассказала о своих комплексах. Артистка сказала, что когда-то была неуверенной в себе — из-за длинных и худых ног.