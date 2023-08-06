Українка Ірина Білоцерковець, яка втратила око під час обстрілу Росією, потрапила на обкладинку української версії Playboy. Це перший друкований випуск українського видання з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На обкладинці Ірина позує у відвертому сталевому купальнику і пов’язкою на око у формі сердечка. Свій образ модель доповнила масивними браслетами та каблучками.

Ірина Білоцерковець- хірург, модель і телеведуча, яка отримала поранення на початку 26 лютого 2022 року під час ракетного обстрілу. Після отриманих травм за її життя боролися лікарі в Берліні. Після поранення модель присвятила кілька місяців відновленню.

– Відсутнє око, всюди стирчали трубки, поголене після операції волосся, шви, шрами, рани, зламана щелепа. Я була монстром Франкенштейна. І хоча моє обличчя було негарним, тіло було прекрасним, – заявила модель.

Відомо, що Ірина – дружина помічника мера Києва, але вона не впевнена, що обстріл був спрямований саме на її ураження.

Примітно, що перший за час повномасштабної війни друкований випуск так і не потрапить на прилавки – їх розіслали по госпіталях, лікарнях і тилових пунктах управління.

Нагадаємо, що Playboy повернеться в цифровому форматі наприкінці 2023 року. Це буде спеціальна платформа, яка допоможе авторам контенту заробити.

Фото: Playboy