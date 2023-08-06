Украинка Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время обстрела Россией, попала на обложку украинской версии Playboy. Это первый печатный выпуск украинского издания с начала полномасштабного вторжения России.

На обложке Ирина позирует в откровенном стальном купальнике и повязкой на глаз в форме сердечка. Свой образ модель дополнила массивными браслетами и кольцами.

Ирина Белоцерковец — хирург, модель и телеведущая, которая получила ранение в начале 26 февраля 2022 во время ракетного обстрела. После полученных травм за ее жизнь боролись врачи в Берлине. После ранения модель посвятила несколько месяцев восстановлению.

— Отсутствует глаз, повсюду торчали трубки, побритые после операции волосы, швы, шрамы, раны, сломана челюсть. Я была монстром Франкенштейна. И хотя мое лицо было некрасивым, тело было прекрасным, — заявила модель.

Известно, что Ирина — жена помощника мера Киева, но она не уверена, что обстрел был направлен именно на ее поражение.

Примечательно, что первый за время полномасштабной войны печатный выпуск так и не попадет на прилавки — их разослали по госпиталям, больницам и тыловым пунктам управления как благодарность бойцам ВСУ.

Напомним, что Playboy вернется в цифровом формате в конце 2023 года. Это будет специальная платформа, которая поможет авторам контента заработать.

Фото: Playboy