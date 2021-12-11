Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео ТБ

Попри вік та порушення зору: пара пілоністів підкорила шоу України має талант

11 Грудня 2021, 22:09
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Попри вік та порушення зору: пара пілоністів підкорила шоу України має талант

Подружжя Олени та Олексія Ткаченків займається акробатикою на пілоні лише чотири роки, але вже досягли значних висот. Їй 44 роки, чоловікові 46.

Займатися пілоном Олена почала завдяки шоу Україна має талант – хотілося на сцені талант-шоу довести, що навіть без зору вона здатна на це. Давались заняття важче, адже без опори вона втрачала орієнтир на пілоні. Тому згодом чоловік теж пішов на заняття, щоби підтримати її. На тиждень у них три тренування по 2 години.

Читайте також:
Попри вік та порушення зору: пара пілоністів підкорила шоу України має талантТанцюрист вразив небезпечним танцем на шоу Україна має талант та зірвав золоту кнопку

Жінці ще від народження поставили діагноз дистрофія сітківки. Це генетичне захворювання. Олена працювала юристом, навчалася на реабілітолога, чоловік – юрист, теж переучується на реабілітолога.

Крім свого таланту пара показала всій країні, наскільки можуть бути трепетними стосунками в парі. Вони познайомилися 24 роки тому. На той час Олена навчалася в медучилищі, вже бачила погано, тож Олексій допомагав їй у навчанні. Олена зізнається, що фактор поганого зору лише допоміг їй обрати людину, яка не зрадить і в усьому допоможе. Олексій навіть закінчив курси макіяжу, щоб самостійно робити свою кохану ще красивішою.

Читайте також:
Попри вік та порушення зору: пара пілоністів підкорила шоу України має талантКот не всидів не стільці: сонячні діти запалили самбу на шоу Україна має талант

Теги
Україна має талант
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка