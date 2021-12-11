Подружжя Олени та Олексія Ткаченків займається акробатикою на пілоні лише чотири роки, але вже досягли значних висот. Їй 44 роки, чоловікові 46.

Займатися пілоном Олена почала завдяки шоу Україна має талант – хотілося на сцені талант-шоу довести, що навіть без зору вона здатна на це. Давались заняття важче, адже без опори вона втрачала орієнтир на пілоні. Тому згодом чоловік теж пішов на заняття, щоби підтримати її. На тиждень у них три тренування по 2 години.

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Жінці ще від народження поставили діагноз дистрофія сітківки. Це генетичне захворювання. Олена працювала юристом, навчалася на реабілітолога, чоловік – юрист, теж переучується на реабілітолога.

Крім свого таланту пара показала всій країні, наскільки можуть бути трепетними стосунками в парі. Вони познайомилися 24 роки тому. На той час Олена навчалася в медучилищі, вже бачила погано, тож Олексій допомагав їй у навчанні. Олена зізнається, що фактор поганого зору лише допоміг їй обрати людину, яка не зрадить і в усьому допоможе. Олексій навіть закінчив курси макіяжу, щоб самостійно робити свою кохану ще красивішою.