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Несмотря на возраст и нарушение зрения: пара пилонистов покорила шоу Україна має талан

11 декабря 2021, 22:09
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Несмотря на возраст и нарушение зрения: пара пилонистов покорила шоу Україна має талан

Супружеская пара Елены и Алексея Ткаченко занимаются акробатикой на пилоне всего четыре года, но уже достигли значимых высот. Ей 44 года, мужу 46.

Заниматься пилоном Лена начала благодаря Україна має талант — хотелось на сцене талант-шоу доказать, что даже без зрения она способна на это. Давались занятия труднее, ведь без точки опоры она теряла ориентир на пилоне. Поэтому со временем муж тоже пошел на занятия, чтобы поддержать ее. В неделю у них по три тренировки по 2 часа.

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Женщине еще с рождения поставили диагноз дистрофия сетчатки. Это генетическое заболевание. Елена работала юристом, училась на реабилитолога, муж — юрист, тоже переучивается на реабилитолога.

Кроме своего таланта пара показала всей стране насколько могут быть трепетными отношениями в паре. Они познакомились 24 года назад. На то время Лена училась в медучилище, уже видела плохо, поэтому Алексей помогал ей в учебе. Лена признается, что фактор плохого зрения только помог ей выбрать человека, который не предаст и во всем поможет. Алексей даже окончил курсы макияжа, чтобы самостоятельно делать свою возлюбленную еще красивее.

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