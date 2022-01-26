Поплавський: Соцмережі для мене – це виключно іміджевий інструмент для популяризації університету

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський заявив в інтерв’ю Фактам, що його стратегічний план – створювати сучасний україномовний контент і просувати його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі.

Відкриття в Університеті культури першого в світі і в Україні ТікТок факультету – теж частина цього плану, зазначив він.

– Це потужний інструмент популяризації та розкрутки Національного університету культури і мистецтв, підтримки його іміджу та лояльності до бренду. До речі, цього року саме через соцмережі ми набрали студентів. Зараз йде інформаційно-інтелектуальна світова революція, битва мізків. Все це збіглося з економічною кризою, коронавірусом, що вибило багатьох людей зі звичного ритму життя і ще більше занурило в соціальні мережі. Особливо молодь, яка майже не дивиться телевізор, на жаль, мало читає книги, – розповів Поплавський.

Він додав, що з цією цільовою аудиторією потрібно спілкуватися на молодіжному сленгу.

– Тому я створюю сучасний україномовний контент, просуваю його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Це мій стратегічний план. Ми готові українських блогерів, лідерів думок XXI століття. І відкриття в Університеті культури першого в світі і в Україні ТікТок факультету – теж частина цього великого плану, – пояснив ректор.

На запитання журналіста, скільки він заробляє в соцмережах, Поплавський відповів, що вони – виключно іміджевий інструмент для популяризації університету.

– Найкраща монетизація – це довіра і повага, їх не купиш. Ми створюємо українські проекти і популяризуємо їх. Хочу, щоб наші українські тренди були в топі і світ знайомився з нашою культурою, піснею, кухнею, традиціями. Ми повинні показати, що українське – це модно, це в тренді і за цим майбутнє! – заявив він.

Щоб витримувати конкуренцію з молодими блогерами, потрібно системно працювати в соцмережах, переконаний ректор Київського університету культури.

Поплавський розповідає, що головне – це аналізувати тенденції і створювати власні українські тренди, бути унікальним і цікавим. Комунікувати з фоловерами, залучати до обговорення, робити контент-аналіз і висновки, що цікаво саме їм.

– Дивувати креативними підходами та представляти якісні драйв-тренди. Здивувати-значить перемогти. Щопонеділка я проводжу прямі ефіри, спілкуюся з передплатниками і відповідаю на їхні гострі запитання. Я розігрую призи, гроші, машини для українців. Невимушеними розмовами, гумором, піснями, танцями, мемами ми залучаємо все більше нової української аудиторії, охоплення 83% саме в Україні – це хороший результат, – говорить Поплавський.

Михайло додав, щоб завоювати і утримувати аудиторію, потрібно апелювати до емоцій і почуттів і управляти її енергією.

Фото: Михайло Поплавський