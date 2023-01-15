Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років. Про це повідомляє ТВ Мтаварі Архі.

Артист був другом України та за своє насичене життя неодноразово це доводив. Він залишив по собі величезний слід в історії.

Біографія Вахтанга Кікабідзе – далі у матеріалі.

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Майбутній артист та політичний діяч народився у 1938 році у Тбілісі, де прожив все дитинство в районі Вера. Закінчив національний університет в Тбілісі. Через два роки почав працювати у філармонії, розташованій у столиці Грузії.

Його дебют як артиста відбувся завдяки зніманням у фільмі Зустріч у горах. Він також співав у квартеті Ділео, а вже 1966 року прийшов до ансамблю Орера.

Перші успіхи в акторській кар’єрі датуються 1969 роком після знімання у картині Не журись! Тоді Вахтанга нагородили за найкращу чоловічу роль на Міжнародному кінофестивалі у Картахені. Після цього він знявся в низці інших успішних фільмів – Мелодії Верійського кварталу та Міміно.

За свою діяльність він отримав безліч нагород та визнання не лише у Грузії, а й в Україні.

Вахтанг Кікабідзе – народний артист Грузинської РСР, почесний громадянин Тбілісі, кавалер міжнародного ордену Миколи Чудотворця від України, а також володар ордена Честі та військового ордену Вахтанга Горгасала ІІІ ступеня від Грузії. До свого 70-річчя отримав грузинський орден Перемоги імені Святого Георгія.

Кар’єра артиста не заважала йому мати правильну політичну позицію – у 2008 році він відмовився від російського ордена Дружби на тлі війни у Грузії, а також скасував свої концерти у Москві. З того часу він не приїжджав до РФ.

2021 року на 30-річчя Дня Незалежності України актора було нагороджено орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вахтанг Кікабідзе неодноразово висловлював підтримку нашому народу і критикував тих, хто прийшов на чужу землю вбивати мирних громадян.

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У Кікабідзе залишилася сім’я – дружина Ірина Кебадзе, двоє дітей – названа дочка Марина Сагарадзе, яка знімається в кіно та викладає, а також Костянтин Кікабідзе, який мешкає в Канаді, та троє онуків.