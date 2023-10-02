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Понад рік навчається в Англії: Оля Полякова показала підрослу молодшу доньку

2 Жовтня 2023, 21:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова з доньками
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова показала підрослу молодшу доньку Алісу. Виконавиця рідко ділиться кадрами, на яких є дівчинка, проте зараз вона вирішила показати, наскільки спадкоємиця виросла.

В Instagram-stories Оля оприлюднила відео з Алісою, на якому та демонструє свій новий брючний костюм. Зіркова мама зауважила, що вбрання дуже гарне та сказала, що в її доньки чудовий смак.

Алиса Полякова

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Варто зазначити, що Аліса справді дуже підросла. Понад рік дівчинка навчається в Англії, а тому рідко показується в соцмережах Олі. Зараз Полякова приїхала до доньки, оскільки 5 жовтня їй виповнюється 12 років.

Зараз дивляться

Старша донька виконавиці також навчалася за кордоном, проте нещодавно Полякова розповіла, що Маша залишила навчання у Великій Британії. Тепер вона навчається в київській музичній академії імені Чайковського.

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