Співачка Оля Полякова показала підрослу молодшу доньку Алісу. Виконавиця рідко ділиться кадрами, на яких є дівчинка, проте зараз вона вирішила показати, наскільки спадкоємиця виросла.

В Instagram-stories Оля оприлюднила відео з Алісою, на якому та демонструє свій новий брючний костюм. Зіркова мама зауважила, що вбрання дуже гарне та сказала, що в її доньки чудовий смак.

Варто зазначити, що Аліса справді дуже підросла. Понад рік дівчинка навчається в Англії, а тому рідко показується в соцмережах Олі. Зараз Полякова приїхала до доньки, оскільки 5 жовтня їй виповнюється 12 років.

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Старша донька виконавиці також навчалася за кордоном, проте нещодавно Полякова розповіла, що Маша залишила навчання у Великій Британії. Тепер вона навчається в київській музичній академії імені Чайковського.