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Более года учится в Англии: Оля Полякова показала подросшую младшую дочь

2 октября 2023, 21:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова з доньками
Источник: Оля Полякова

Певица Оля Полякова показала подросшую младшую дочь Алису. Исполнительница редко делится кадрами, на которых есть девочка, однако сейчас она решила показать, насколько наследница выросла.

В Instagram-stories Оля обнародовала видео с Алисой, на котором та демонстрирует свой новый брючный костюм. Звездная мама отметила, что наряд очень красивый и сказала, что у ее дочери прекрасный вкус.

Алиса Полякова

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Стоит отметить, что Алиса действительно очень подросла. Более года девочка учится в Англии, а потому редко показывается в соцсетях Оли. Сейчас Полякова приехала к дочери, поскольку 5 октября ей исполняется 12 лет.

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Старшая дочь исполнительницы также училась за границей, однако недавно Полякова рассказала, что Маша оставила обучение в Великобритании. Теперь она учится в киевской музыкальной академии имени Чайковского.

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