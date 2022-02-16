Після п’ятирічної перерви на СТБ у сучасному вигляді повертається наймасштабніше танцювальне шоу. Проєкт створюватиметься за всесвітньо відомим форматом World of Dance.

Це найбільший конкурс в історії світових танців, і Україна є п’ятою країною, яка взялася підкорити цей масштаб.

У знімальному павільйоні Танців один за одним змінюються артисти, оскільки сцена відкрита для усіх, хто хоче показати себе світові. Найперша фішка нового формату – жодних обмежень для учасників ані за віком, ані за жанром.

– Я вже довго займаюсь в залі, їжджу на різні чемпіонати. Хочеться чогось нового, чогось потужного, тому я тут. Я люблю сучасну хореографію, це переважно хіп-хоп, джаз-фанк, денс-хол, – поділився Максим Цвігун, учасник кастингу проєкту Танці. World of Dance.

Максимові 13 років, десять із яких він танцює. Він зізнався, що встигає і в школі добре вчитись, і тренуватися тричі на тиждень. Перед виступом не надто хвилювався, оскільки свій номер відшліфував до дрібниць.

Одним із суддів танцювального проєкту став Євген Кот – переможець шоу Танцюють усі та суддя Україна має талант.

– Хвилюється моє серденько, коли люди виступають. Я впевнений, що формат Танці. World of dance дасть неймовірно потужний поштовх для того, щоб знову реанімувати, пробудити нашу танцювальну індустрію, і показати країні, які круті у нас, талановиті люди, – сказав Євген.

Поряд із ним уперше в ролі ведучої – дружина, чемпіонка світу з гімнастики та полденсу Наталя Татаринцева. Вона про хвилювання перед виходом на сцену знає не з чужих слів, оскільки сама брала участь у проєкті Україна має талант.

– Мені здається, я розумію кожного прям на 100%, і я навіть разом із ними переживаю. В мене пітніють долоні! – сказала Наталя.

Макс Чмерковський – іще один суддя проєкту. Не приховує, що учасникам доведеться постаратися, аби йому запам’ятатись.

– Я не знаю, чи можна мене здивувати чимось новим. Але здивувати виконанням чогось, що ми раніше бачили – теж можна, – сказав суддя Танці. World of Dance.

Заради проєкту хореограф зі світовим ім’ям, переможець, двічі срібний і двічі бронзовий призер американського телевізійного шоу Dancing With The Stars, власник чотирнадцяти танцювальних шкіл в Америці – прилетів зі Сполучених Штатів, де нині живе.

– Сидіти на цьому шоу – це казка для мене. В Америці ми явно бачили, що цей формат танцювального шоу допоміг дуже багатьом професійним танцюристам справді отримати своє ім’я, заробити якісь регалії, щоб їхня кар’єра дуже різко пішла вгору. Ми вибираємо найкращих представників України на світовому рівні, – додав Максим.

Обирати таки є з кого – участь у проєкті захотіли взяти понад 3 тис. танцівників. Тож до етапу кастингу дійшли лише найкращі.

– У нас є представники інших країн. Є учасники з Італії, Франції, Британії, Естонії, Польщі, – розповів Анатолій Максимов, керівник проєкту.

У новому форматі змінили й підхід до оцінювання танцівників. Тепер це не просто Так або Ні від суддів.

– Ми виставляємо бали за 5 критеріями: це виступ, техніка, хореографія, креативність, презентація, – розповіла суддя проєкту Тетяна Денисова.

Для кожного учасника індивідуально розробляють графіку – це те, що ви бачите на екранах навколо сцени. Щоб забезпечити шоу в такому стилі – майданчик облаштовували два тижні.

Зал, у якому відбувається знімання, повністю перебудували. Прямісінько посередині встановили нову, круглу сцену. Завдяки цьому знімати виступи танцівників можна з усіх ракурсів. Також додали нову систему для голосування.

– Для проєкту спеціально розроблено унікальну бездротову систему голосування, яка синхронізує роботу екранів та виводить бали оцінювання на екрани, – розповів продюсер Олексій Храмов.

Уже після кастингового відбору учасників чекають батли в кожній із категорій. За право пройти далі окремо змагатимуться діти, дорослі та колективи.