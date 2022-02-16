После пятилетнего перерыва на СТБ в современном виде возвращается самое масштабное танцевальное шоу. Проект будет создаваться по всемирно известному формату World of Dance.

Это самый большой конкурс в истории мировых танцев, и Украина является пятой страной, которая взялась покорить этот масштаб.

В съемочном павильоне Танцев один за другим сменяются артисты, поскольку сцена открыта для всех, кто хочет показать себя миру. Самая первая фишка нового формата – никаких ограничений для участников ни по возрасту, ни по жанру.

— Я уже долго занимаюсь в зале, езжу на разные чемпионаты. Хочется чего-то нового, чего-то мощного, поэтому я здесь. Я люблю современную хореографию, это преимущественно хип-хоп, джаз-фанк, дэнс-холл, – поделился Максим Цвигун, участник кастинга проекта Танцы. World of Dance.

Максиму 13 лет, десять из которых он танцует. Он признался, что успевает и в школе хорошо учиться, и тренироваться три раза в неделю. Перед выступлением не сильно волновался, поскольку свой номер отшлифовал до мелочей.

Одним из судей танцевального проекта стал Евгений Кот — победитель шоу Танцуют все, и судья Україна має талант.

— Волнуется мое сердце, когда люди выступают. Я уверен, что формат Танцы. World of dance даст невероятно мощный толчок для того, чтобы снова реанимировать, пробудить нашу танцевальную индустрию, и показать стране, какие крутые у нас, талантливые люди, — сказал Евгений.

Наряду с ним впервые в роли ведущей – жена, чемпионка мира по гимнастике и пол-денсу Наталья Татаринцева. Она о волнении перед выходом на сцену знает не по чужим словам, поскольку сама учавствовала в проекте Україна має талант.

– Мне кажется, я понимаю каждого прям на 100%, и я даже вместе с ними переживаю. У меня потеют ладони! — сказала Наталья.

Макс Чмерковский – еще один судья проекта. Не скрывает, что участникам придется постараться, чтобы ему запомниться.

— Я не знаю, можно ли меня удивить чем-нибудь новым. Но удивить исполнением чего-то, что мы раньше видели – тоже можно, — сказал судья Танцы. World of Dance.

Ради проекта хореограф с мировым именем, победитель, дважды серебряный и дважды бронзовый призер американского телевизионного шоу Dancing With The Stars, обладатель четырнадцати танцевальных школ в Америке – прилетел из Соединенных Штатов, где сейчас живет.

– Сидеть на этом шоу – это сказка для меня. В Америке мы явно видели, что этот формат танцевального шоу помог очень многим профессиональным танцорам получить свое имя, заработать какие-то регалии, чтобы их карьера очень резко пошла вверх. Мы выбираем лучших представителей Украины на мировом уровне, – добавил Максим.

Выбирать таки есть из кого – участие в проекте захотели принять более 3 тыс. танцовщиков. Так что до этапа кастинга дошли только самые лучшие.

– У нас есть представители других стран. Есть участники из Италии, Франции, Британии, Эстонии, Польши, – рассказал Анатолий Максимов. руководитель проекта.

В новом формате изменили и подход к оценке танцовщиков. Теперь это не просто Да или Нет от судей.

– Мы выставляем баллы по 5 критериям: это выступление, техника, хореография, креативность, презентация, – рассказала судья проекта Татьяна Денисова.

Для каждого участника индивидуально разрабатывают графику – это то, что видите на экранах вокруг сцены. Чтобы обеспечить шоу в таком стиле – площадку обустраивали две недели.

Зал, в котором проходит съемка, полностью перестроили. Прямо посередине установили новую, круглую сцену. Благодаря этому снимать выступления танцовщиков можно со всех ракурсов. Также была добавлена ​​новая система для голосования.

— Для проекта специально разработана уникальная беспроводная система голосования, которая синхронизирует работу экранов и выводит баллы на экраны, — рассказал продюсер Алексей Храмов.

После кастингового отбора участников ждут батлы в каждой из категорий. За право пройти дальше будут отдельно соревноваться дети, взрослые и коллективы.