Колишнього Шакіри Жерара Піке з його новою коханою нібито вигнали з японського ресторану у Барселоні. Побаченим поділилися очевидці у за допомогою короткого ролика – він швидко поширився мережею.

Так, одного з вечорів футболіст вирішив відвідати ресторан зі своєю молодою коханою Кларою Чіа. Ролик показав, як засмучена пара йде до своєї машини та швидко сідає у транспорт. Дівчина з’явилася в кадрі з розстебнутим верхнім одягом – схоже, вона залишала заклад поспіхом.

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Ймовірно, власник ресторану був фанатом Шакіри, якій Піке зраджував. Саме це і спричинило неприємну ситуацію. Оператор, який опублікував відео, заявив, що ресторатор блискавично відреагував на візит скандального футболіста зі своєю дівчиною.

Нагадаємо, що Шакіра дізналася про зраду Жерара завдяки банці з варенням. Ніхто в сім’ї, окрім співачки, не їсть такої насолоди, а після гастролей артистки банка спорожніла.

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Розставання Піке та Шакіри стало несподіванкою влітку 2022 року. За більш ніж 10 років спільного життя у пари з’явилося двоє дітей – Саша та Мілан. Щоправда, офіційно шлюб зірки не укладали.