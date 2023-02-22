Бывшего Шакиры Жерара Пике с его новой возлюбленной якобы выгнали из японского ресторана в Барселоне. Увиденным поделились очевидцы с помощью короткого ролика – он быстро распространился по сети.

Так, одним из вечеров футболист решил посетить ресторан со своей молодой возлюбленной Кларой Чиа. Ролик показал, как расстроенная пара идет к своей машине и быстро садится в транспорт. Девушка появилась в кадре с расстёгнутой верхней одеждой – похоже, она покидала заведение в спешке.

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Вероятно, владелец ресторана был фанатом Шакиры, которой Пике изменял. Именно это и стало причиной неприятной ситуации. Оператор, опубликовавший видео заявил, что ресторатор молниеносно отреагировал на визит скандального футболиста со своей девушкой.

Напомним, что Шакира узнала об измене Жерара благодаря банке с вареньем. Никто в семье, кроме певицы, не ест такую сладость, а после гастролей артистки банка опустела.

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Расставание Пике и Шакиры стало неожиданностью летом 2022 года. За более чем 10 лет совместной жизни у пары появилось двое детей – Саша и Милан. Правда, официально брак звезды не заключали.