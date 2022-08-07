Британська співачка Ріта Ора та новозеландський актор Тайка Вайтіті підігріли чутки про те, що вони одружилися. Чоловіка помітили з обручкою на пальці.

Уважні шанувальники помітили важливий елемент подружнього життя на пальці Вайтиті після того, як сестра Ріти – Олена Ора оприлюднила знімок із актором у соцмережах. На фото чітко видно, що в Тайка обручка.

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Самі зірки не підтверджували те, що весілля вже відбулося.

Зазначимо, на початку червня стало відомо, що Тайка Вайтіті та Ріта Ора заручені. Пара планувала зіграти два весілля – серед найближчих і наприкінці року за всіма правилами голлівудських зірок.

Пара разом з травня 2021 року.