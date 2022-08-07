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Заметили с обручальным кольцом: Рита Ора и Тайка Вайтити подогрели слухи о женитьбе

7 августа 2022, 16:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Заметили с обручальным кольцом: Рита Ора и Тайка Вайтити подогрели слухи о женитьбе
Источник: Depositphotos

Британская певица Рита Ора и новозеландский актер Тайка Вайтити подогрели слухи о том, что они поженились. Мужчину заметили с обручальным кольцом на пальце.

Внимательные поклонники заметили важный элемент супружеской жизни на пальце Вайтити после того, как сестра Риты — Елена Ора обнародовала снимок с актером в соцсетях. На фото четко видно, что у Тайка обручальное кольцо.

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Сами звезды не подтверждали то, что свадьба уже состоялась.

Отметим, в начале июня стало известно, что Тайка Вайтити и Рита Ора обручены. Пара планировала сыграть две свадьбы — среди самых близких и в конце года по всем правилам голливудских звезд.

Пара вместе с мая 2021 года.

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Свадьба Рита Ора
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