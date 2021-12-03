Померла радянська та російська акторка театру і кіно Ніна Ургант. Їй було 92 роки.

Про смерть артистки повідомили в Олександринському театрі, де вона працювала.

Причина смерті Ніни Ургант поки що не називається. Відомо, що вона померла в себе вдома в Петербурзі. Про це пишуть росЗМІ.

Коротка біографія Ніни Ургант

Ніна Ургант народилася 4 вересня 1929 року в місті Лузі (Ленінградська область). Її онук – відомий російський телеведучий Іван Ургант.

Останній театр, у якому працювала Ургант – Олександринський. В ньому вона працювала кілька десятиліть та зіграла понад 30 ролей.

Першу велику роль у кіно акторка зіграла в 1962 році у мелодрамі Ігоря Таланкіна Вступ. Потім Ніна отримала роль у фільмах Я родом з дитинства і Сини йдуть у бій.

Найбільш відомою вона стала завдяки ролі медсестри Раї з фільму Білоруський вокзал.

Останню роль у кіно Ургант зіграла у 2008 році – картина Азіат. Загалом знялася у понад 70 кінострічках.

У 2014 році стало відомо, що акторка страждає на хворобу Паркінсона. Про це вона заявила сама.

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що на 67-му році життя помер Мар’ян Гаденко. Він був композитором-піснярем та народним артистом України. Причина смерті – серцевий напад.