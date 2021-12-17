В России скончалась актриса из Иронии судьбы, или С легким паром! Елена Наумкина. Актриса ушла из жизни в 73 года.

Наумкиной не стало 16 декабря, однако остается неизвестным, что именно стало причиной смерти.

Актриса снималась в таких, фильмах как Ирония судьбы, или С легким паром!, Возвращение Будулая, Было у отца три сына, Сумка инкассатора и других. Однако последняя ее роль в кино датируется 1986 годом.

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Однако актриса много времени посвятила театру, в частности много лет она прослужила в МХАТе им. Горького под руководством Татьяны Дорониной. Она играла в таких постановках: Синяя птица, Принц и нищий, Пока арба не перевернулась, Валентин и Валентина.

Кстати, в начале 2021 года не стало звезды фильма Ирония судьбы Андрея Мягкова. Артист скончался от сердечного приступа до приезда скорой помощи. Ему было 83 года.