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Помер режисер фільмів Анна Кареніна та Асса Сергій Соловйов

13 Грудня 2021, 18:03
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Помер режисер фільмів Анна Кареніна та Асса Сергій Соловйов

Помер режисер фільмів Анна Кареніна та Асса Сергій Соловйов. Чоловікові було 77 років.

Кінорежисер помер у Москві. Про причини смерті Соловйова поки що офіційно не повідомляється.

Проте деякі джерела, зокрема Інтерфаксу, повідомляють, що режисер помер через тяжку хворобу.

Що відомо про Сергія Соловйова

Сергій Соловйов був сценаристом, кінорежисером, продюсером та викладачем. Його дебют у великому кіно відбувся у 1971 році, коли на екранах з’явився фільм Єгор Буличов та інші.

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Найвідоміші картини Соловйова: Асса, Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема кохання, Сто днів після дитинства, Анна Кареніна (2009), Будинок під зоряним небом.

Режисерський талант Соловйова відзначали і на світовій арені. Зокрема він отримав гран-прі Венеціанського фестивалю телевізійних фільмів за картину Станційний наглядач (1972), срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі за стрічку Сто днів після дитинства (1975), а також Спеціальний приз журі Венеціанського кінофестивалю за фільм Чужа біла та рябий.

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