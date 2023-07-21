Пішов із життя культовий американський естрадний співак Тоні Беннетт. Йому було 96 років.

Причина смерті невідома, проте в 2016 році у Беннетта було діагностовано хворобу Альцгеймера. Про смерть виконавця повідомила публіцистка Сільвія Вайнер.

Попри свою хворобу, Тоні виступав до останнього, а свій останній альбом він випустив спільно з Леді Гагою – в 2021 році. Це друга спільна платівка артистів, перша вийшла в 2014-му.

Ба більше, своє захоплення ним не приховував співак Френк Сінатра. У 1965 році в одному з інтерв’ю він казав, що Беннетт є для нього найкращим співаком, який доносить до слухача те, що композитор має на увазі.

На рахунку Тоні понад 70 альбомів, які принесли йому 19 конкурсних Греммі. Також Беннет малював картини.

До його 80-річчя було приурочено вихід альбому дуетів, записаних із такими зірками, як Пол Маккартні, Елтон Джон, Стіві Вандер, Джордж Майкл, Крістіна Агілера і Селін Діон. Платівка стала найуспішнішою за всю попередню кар’єру, діставшись у Billboard 200 до третьої позиції.