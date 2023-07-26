Умерла исполнительница хита Nothing Compares 2 U Шинейд О’Коннор

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет. О ее смерти сообщило издание The Irish Times.

Причина смерти исполнительницы и композитора пока неизвестна.

Уроженка Дублина О’Коннор выпустила десять студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U стала мировым синглом номер один в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

У О’Коннор осталось трое детей. В 2022 году ее сын Шейн покончил с собой в возрасте 17 лет.

В 2018 году О’Коннор приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат, в то же время, продолжив выступления под именем Шинейд О’Коннор.

Два года назад она выпустила мемуары Воспоминания, а в прошлом году госпожа режиссер Кэтрин Фергюсон сняла фильм о ее жизни.

Источник: The Irish Times