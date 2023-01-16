У віці 95 років померла відома італійська актриса Джина Лоллобриджида.

Про смерть Джини Лоллобриджиди повідомляє італійське видання La Repubblica. Подробиці смерті не відомі.

Крім кар’єри актриси, вона встигла себе спробувати як фотожурналіст і скульптор. За її вклади в мистецтво, вона є триразовим володарем премії Давидом ді Донателло – всі нагороди за кращу жіночу роль.

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Крім визнання у сфері кіно, вона також має національні нагороди – Джина була офіцером ордену За заслуги перед Італійською Республікою, кавалером ордена Почесного легіону та офіцером ордена Мистецтв і літератури.

2018 року в Лос-Анджелесі з’явилася її іменна зірка на Алеї слави Голлівуду. За свої таланти вона була номінована на премію BAFTA та отримала Золотий глобус.

Зірка відома за ролями у фільмах Фанфан-Тюльпан (1952) режисера Крістіана-Жака та Собор Паризької Богоматері (1956) режисера Жана Деланнуа.

Ще у серпні 2022 року стало відомо, що Джина Лоллобриджида висувалась кандидатом у парламент Італії. Зірка хотіла спробувати себе у політиці, і мала всі шанси стати чиновником. У політику вона намагалася піти ще 1999 року, але безуспішно.