Итальянская актриса Джина Лоллобриджида выдвинулась кандидатом в парламент Италии в возрасте 95 лет. Звезда хочет попробовать себя в политике, и сейчас у нее есть все шансы стать чиновником.

Артистка собирается пойти в депутаты от политического образования Суверенная и народная Италия, причем идет вне списка, чтобы преодолеть минимальный барьер 3% избирателей.

Выборы в Италии в верхнюю палату состоятся 25 сентября 2022 года.

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Луиджина Лоллобриджида – одна из самых узнаваемых итальянских актрис. Она была на вершине популярности в 1950-е и 1960-е годы, когда считалась секс-символом. Перед успешной актерской карьерой, она попробовала себя в роли участника конкурсов красоты. В 1947 году она заняла третье место на конкурсе Мисс Италия, после чего посвятила свою жизнь кино.

За свой талант она была номинирована на премию BAFTA, а также получила Золотой глобус.

Джина много раз появлялась на обложках красочных журналов, а 1970-х годах занималась фотожурналистикой. Именно тогда ей удалось взять эксклюзивное интервью с Фиделем Кастро, коммунистическим диктатором Кубы.

В конце девяностых Лоллобриджида попробовала свои силы в политике. В 1999 году баллотировалась в Европарламент, но безуспешно.