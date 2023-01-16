В возрасте 95 лет умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

О смерти Джины Лоллобриджиды сообщает итальянское издание la Repubblica. Подробности смерти не известны.

Помимо карьеры актрисы, она успела себя попробовать в качестве фотожурналиста и скульптора. За ее вклады в искусство, она является трехкратным обладателем премии Давид ди Донателло — все награды за лучшую женскую роль.

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Помимо признания в сфере кино, у нее также есть и национальные награды — Джина была офицером ордена За заслуги перед Итальянской Республикой, кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Искусств и литературы.

В 2018 году в Лос-Анджелесе появилась ее именная звезда на Алее славы Голливуда. За свои таланты она была номинирована на премию BAFTA, а также получила Золотой глобус.

Звезда известна по ролям в фильмах Фанфан-Тюльпан (1952) режиссера Кристиана-Жака и Собор Парижской Богоматери (1956) режиссера Жана Деланнуа.

Еще в августе 2022 года стало известно, что Джина Лоллобриджида выдвигалась кандидатом в парламент Италии. Звезда хотела попробовать себя в политике, и у нее были все шансы стать чиновником. В политику она пыталась пойти еще в 1999 году, но безуспешно.