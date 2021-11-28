Помер співак та композитор Олександр Градський.

Зірці радянської рок-опери було 72 роки.

Про смерть музиканта повідомили московські ЗМІ.

Днями музиканта госпіталізували із підозрою на інсульт. Останні дні він перебував у реанімації однієї з московських лікарень в тяжкому стані.

За даними ЗМІ, артист скаржився на погане самопочуття, коли знаходився вдома.

Стан здоров’я артиста погіршився після перенесеного у вересні коронавірусу. Тоді він підхопив небезпечний вірус і після цього практично перестав вставати через погане самопочуття та болі в ногах.

Вдень 26 листопада Олександр Борисович попросив близьких допомогти йому дістатися ванної кімнати. Йому стало погано – чоловік знепритомнів. Домашні не могли привести його до тями протягом години.

Медики, що прибули, доправили Градського до лікарні з підозрою на крововилив у головному мозку.

Востаннє Градський виїжджав з дому у листопаді на зйомку шоу Голос. Тоді його привезли на каталці. На зйомках він ледь не знепритомнів.

Біографія Олександра Градського

Градський народився 3 листопада 1949 року у Челябінській області. У 1969 році він вступив на факультет академічного співу до Російської академії музики ім. Гнєсіних. Під час навчання Градський почав виступати сольно.

У 1965 році він створив одну з перших радянських рок-груп Слов’яни. Згодом — Скоморохи.

Градський написав рок-оперу Стадіон та музику до рок-балету Людина.

Загалом він став автором музики до понад 40 художніх фільмів, десятків документальних та мультиплікаційних фільмів.

Випустив більше 15 платівок.

У 1988 році виконав партію Звіздаря в опері Римського-Корсакова Золотий півник.

Градський мав унікальний потужний голос — середній за тембром між тенором-альтіно і характерним тенором.

Він позиціонував себе як маргінал. Був вимогливим як до себе, так і до своїх колег і учнів.

Брав участь в альбомі-триб’юті групи Машина часу.

Днями у Москві у 67 років помер актор Валерій Гаркалін. Артист помер у лікарні, куди напередодні потрапив з коронавірусом. 2 жовтня його доставили у Комунарку – міську клінічну лікарню №40. Наступного дня актора перевели до реанімації. Він мав 75-85% ураження легень.