Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Ей было 92 года.

О смерти артистки сообщили в Александринском театре, где она служила.

Причина смерти Нины Ургант пока что не называется. Известно, что она скончалась у себя дома в Петербурге. Об этом пишут росСМИ.

Краткая биография Нины Ургант

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге (Ленинградская область). Ее внук — известный российский телеведущий Иван Ургант.

Последний театр, в котором работала Ургант — Александринский. В нем она служила несколько десятилетий и сыграла более 30 ролей.

Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина Вступление. После Нина получила роль в фильмах Я родом из детства и Сыновья уходят в бой.

Наиболее известной она стала благодаря роли медсестры Раи из фильма Белорусский вокзал.

Последнюю роль в кино Ургант сыграла в 2008 году — картина Азиат. Всего снялась в более чем 70 кинолентах.

В 2014 году стало известно, что актриса страдает болезнью Паркинсона. Об этом она заявила сама.

Сегодня, 3 декабря, стало известно, что на 67-ом году жизни умер Марьян Гаденко. Он был композитором-песенником и народным артистом Украины. Причина смерти — сердечный приступ.