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Помер народний артист України Мар’ян Гаденко

3 Грудня 2021, 11:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Помер народний артист України Мар’ян Гаденко

Помер композитор-пісняр і народний артист України Мар’ян Гаденко. Йому було 66 років.

Про смерть артиста повідомили в Facebook Чернівецької обласної ради.

Також жаль висловив український співак Іво Бобул, який був другом Гаденка.

– Сьогодні, 3 грудня, відійшов у вічність мій друг, побратим, композитор, співак, народний артист України Мар’ян Гаденко, – написав він.

Причина смерті народного артиста України не називається.

Глибокий жаль висловили й інші колеги Мар’яна, серед яких Віктор Павлік, Павло Зібров, Катерина Бужинська та інші.

Новина доповнюється… 

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Смерть
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