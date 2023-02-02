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Персони

Померла наступного дня: Памела Андерсон зізналася, що намагалася вбити свою няню

2 Лютого 2023, 19:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Памела Андерсон
Джерело: Getty Images

Памела Андерсон розповіла про жорстоке поводження з боку своєї няні. Актриса розповіла про це у новому документальному фільмі від Netflix.

Йдеться про картину Памела: історія кохання. У фільмі артистка зізналася, що вона намагалася вбити жінку, вдаривши її цукеркою у серце, але через день вона загинула в автокатастрофі.

На тлі цього Андерсон була переконана, що причиною смерті була вона та її магічні сили. На тлі цього вона нікому не розповідала про це довгі роки.

Зараз дивляться

– Коли я була маленькою, зі мною траплялися страшні речі. У мене була няня, і мої батьки вважали її чудовою людиною, але вона дошкуляла мені, – зізналася актриса.

Зірка додала, що це були три чи чотири роки жорстокого поводження.

– Вона завжди казала мені не розповідати батькам про це. Я намагався захистити свого брата від неї і навіть намагалася вбити. Хотіла встромити їй у серце карамельний льодяник, а потім сказала їй, що хочу щоб вона померла. Наступного дня вона загинула в автокатастрофі, – заявила артистка.

На думку актриси, у цьому була винна тільки вона та її магічні сили – з цим вона прожила все своє дуже молоде життя.

Днями стало відомо, що колишній чоловік Памели Андерсон залишить їй спадок у $10 млн. Йдеться про продюсера Джона Пітерса, з яким актриса була одружена лише 12 днів.

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Джерело
Daily Mail
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Памела Андерсон
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