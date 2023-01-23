Американська акторка Памела Андерсон звинуватила актора та коміка Тіма Аллена в тому, що він показав їй свій статевий орган у 1991 році. Тоді їй було 23 роки.

Тривожним інцидентом Памела вирішила поділитись у своїх мемуарах. За її словами, стався він на знімальному майданчику серіалу Великий ремонт.

– Першого дня зйомок я вийшла з роздягальні, а Тім був у коридорі у своєму халаті. Він розкрив халат, під яким виявився цілком голим. Він сказав, що це справедливо, бо бачив мене голою. Тепер ми є рівними. Я незручно засміялася, – розповіла Андерсон.

Тоді Алленові було 37 років. Імовірно, він зробив це через еротичні фотосесії Памели для Playboy.

Зараз дивляться Сам же Тім заперечує те, що сталося. Він заявив, що ніколи такого не зробив би. Читайте також: Зірку Венздей Персі Гайнса звинуватили у сексуальному насильстві: влаштовував вечірки та напував дівчат

Джерело Variety

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