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Персони

Розкрив халат і стояв голим: Памела Андерсон звинуватила Тіма Аллена в ексгібіціонізмі

23 Січня 2023, 17:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Памела Андерсон
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Памела Андерсон звинуватила актора та коміка Тіма Аллена в тому, що він показав їй свій статевий орган у 1991 році. Тоді їй було 23 роки.

Тривожним інцидентом Памела вирішила поділитись у своїх мемуарах. За її словами, стався він на знімальному майданчику серіалу Великий ремонт.

– Першого дня зйомок я вийшла з роздягальні, а Тім був у коридорі у своєму халаті. Він розкрив халат, під яким виявився цілком голим. Він сказав, що це справедливо, бо бачив мене голою. Тепер ми є рівними. Я незручно засміялася, – розповіла Андерсон.

Тоді Алленові було 37 років. Імовірно, він зробив це через еротичні фотосесії Памели для Playboy.

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Сам же Тім заперечує те, що сталося. Він заявив, що ніколи такого не зробив би.

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Джерело
Variety
Теги
Памела Андерсон
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