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Персони

Умерла на следующий день: Памела Андерсон призналась, что пыталась убить свою няню

2 февраля 2023, 19:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Памела Андерсон
Источник: Getty Images

Памела Андерсон рассказала о жестоком обращении со стороны своей няни. Актриса рассказала об этом в новом документальном фильме от Netflix.

Речь идет о картине Памела: история любви. В фильме артистка призналась, что она пыталась убить женщину, ударив ее конфетой в сердце, но через день она погибла в автокатастрофе.

На фоне этого Андерсон была убеждена в том, что причиной смерти была она и ее магические силы. На фоне этого она никому не рассказывала об этом долгие годы.

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— Когда я была маленькой, со мной случались ужасные вещи. У меня была няня, и мои родители считали ее отличным человеком, но она донимала меня, — призналась актриса.

Звезда добавила, что это были три или четыре года жестокого обращения. 

— Она всегда говорила мне не рассказывать родителям об этом. Я пытался защитить своего брата от нее, и даже пыталась убить. Хотела воткнуть ей в сердце карамельный леденец, а потом сказала ей, что хочу чтобы она умерла. На следующий день она погибла в автокатастрофе, — заявила артистка.

По мнению актрисы, в этом была виновата только она и ее магические силы — с этим она прожила всю свою очень молодую жизнь.

На днях стало известно, что бывший муж Памелы Андерсон оставит ей наследство в $10 млн. Речь идет о продюсере Джоне Питерсе, с которым актриса была в браке всего 12 дней.

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Источник
Daily Mail
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Памела Андерсон
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