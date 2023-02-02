Памела Андерсон рассказала о жестоком обращении со стороны своей няни. Актриса рассказала об этом в новом документальном фильме от Netflix.

Речь идет о картине Памела: история любви. В фильме артистка призналась, что она пыталась убить женщину, ударив ее конфетой в сердце, но через день она погибла в автокатастрофе.

На фоне этого Андерсон была убеждена в том, что причиной смерти была она и ее магические силы. На фоне этого она никому не рассказывала об этом долгие годы.

Сейчас смотрят — Когда я была маленькой, со мной случались ужасные вещи. У меня была няня, и мои родители считали ее отличным человеком, но она донимала меня, — призналась актриса. Звезда добавила, что это были три или четыре года жестокого обращения. — Она всегда говорила мне не рассказывать родителям об этом. Я пытался защитить своего брата от нее, и даже пыталась убить. Хотела воткнуть ей в сердце карамельный леденец, а потом сказала ей, что хочу чтобы она умерла. На следующий день она погибла в автокатастрофе, — заявила артистка. По мнению актрисы, в этом была виновата только она и ее магические силы — с этим она прожила всю свою очень молодую жизнь. На днях стало известно, что бывший муж Памелы Андерсон оставит ей наследство в $10 млн. Речь идет о продюсере Джоне Питерсе, с которым актриса была в браке всего 12 дней. Читайте также: Раскрыл халат и стоял голым: Памела Андерсон обвинила Тима Аллена в эксгибиционизме

Источник Daily Mail

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.