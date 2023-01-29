Бывший муж Памелы Андерсон оставит звезде наследство в $10 млн. Речь идет о режиссере Джоне Питерсе, с которым актриса была в браке всего 12 дней.
Об этом рассказал продюсер в одном из последних интервью.
— Я всегда буду любить Памелу, она всегда в моем сердце. На самом деле, я оставил ей $10 млн в своем завещании. А она даже этого не знает. Наверное, я не должен был этого говорить. В любом случае, это для нее, нужно ей это или нет, — заявил Джон.
Известно, что пара провела свадьбу в 2020 году, но брак не был подтвержден юридически. Спустя время Памела объяснила, что они никогда не были официально женаты. Впрочем, продюсер видел в ней то, чего она не замечала.
— Памела никогда не видела своего полного потенциала как артиста. Ей еще предстоит блистать по-настоящему, — добавил Питерс.
В январе 2023 года Памела Андерсон обвинила актера и комика Тима Аллена в том, что он показал ей свой половой орган в 1991 году. Тогда ей было 23 года, а Аллену — 37 лет. Предположительно, он сделал это из-за эротических фотосессий Памелы для Playboy.