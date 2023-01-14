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Померла акторка та лауреатка Берлінале Інна Чурікова

14 Січня 2023, 18:06
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Інна Чурікова

У віці 79 років померла російська акторка Інна Чурікова, яка удостоїлася нагороди Срібний ведмідь на Берлінському кінофестивалі 1984 року.

У театрі Ленком, де працювала акторка, повідомили, що вона померла у лікарні після тривалої хвороби.

Попередньо похорон Чурікової відбудеться 17 січня.

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У жовтні минулого року директор театру Ленком повідомляв, що Чурікова застужена та лікарі не рекомендують їй виходити на сцену.

Новая газета Европа зазначає, що вистави за участю Чурікової були включені в афіші театру на лютий та березень.

Вона дебютувала в кіно у 1960 році, зігравши у фільмі Хмари над Борськом. Знялася більш ніж у 40 фільмах. Актриса найбільш відома за ролями у фільмах Морозко, Той самий Мюнхгаузен, У вогні броду немає, Васса, Ребро Адама, Без кордонів та інші.

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Джерело
Insider
Теги
актори Смерть
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