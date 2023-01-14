В возрасте 79 лет скончалась российская актриса Инна Чурикова, удостоившаяся награды Серебряный медведь на Берлинском кинофестивале 1984 года.

В театре Ленком, где работала актриса, сообщили, что она скончалась в больнице после продолжительной болезни.

Предварительные похороны Чуриковой пройдут 17 января.

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В октябре прошлого года директор театра Ленко сообщал, что Чурикова простужена и врачи не рекомендуют ей выходить на сцену.

Новая газета Европа отмечает, что представления с участием Чуриковой были включены в афиши театра на февраль и март.

Она дебютировала в кино в 1960 году, сыграв в фильме Облака над Борском. Снялась более чем в 40 фильмах. Актриса наиболее известна по ролям в фильмах Морозко, Тот самый Мюнхгаузен, В огне брода нет, Васса, Ребро Адама, Без границ и другие.