Помер Арт Метрано – популярний стендап-комік та актор, найбільше відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в фільмах Поліцейська академія. Він пішов із життя у віці 84 років.

Про смерть Арта Метрано повідомив його син – Гаррі. Про це пише видання Hollywood Reporter.

За словами молодшого Метрано, його батько помер у власному ж будинку, розташованому у Авентюрі, штат Флорида.

Помер американський артист природною смертю у середу, 8 вересня.

У актора залишилися дружина, четверо дітей, а також внуки та правнуки.

– Арт хотів би, щоб всі його друзі і сім’я продовжували посміхатися, думаючи про нього. Сміялися і продовжували святкувати життя, – діляться рідні Метрано.

Що відомо про Метрано

Актор набрав популярність у ролі коміка на багатьох американських телешоу. Після цього його стали запрошувати і для участі у кінострічках.

Він знімався в таких фільмах, як Джоані любить Чачі, Усі в родині, Моя дружина мене причарувала, Старскі та Гатч і звісно ж в Поліцейській академії у 1985 та 1986 роках.

Останньою кінострічкою в його кар’єрі стала Захоплення Стелли, а також два серіали Надія Чикаго та Нас п’ятеро.

У 1989 році Арт упав з даху свого будинку в Лос-Анджелесі під час ремонтних робіт. Він пошкодив хребет і шию, а згодом став частково паралізованим. Та незважаючи на стан здоров’я продовжував брати участь у багатьох проектах. Пізніше його стан покращився.

Також 6 вересня не стало французького актора Жан-Поля Бельмондо. Він помер на 89-му році життя. Трагічну новину повідомив адвокат артиста.