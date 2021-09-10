Умер Арт Метрано — популярный стендап-комик и актер, наибольше известный по роли капитана полиции Эрни Маузера в фильмах Полицейская академия. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

О смерти Арта Метрано сообщил его сын — Гарри. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

По словам младшего Метрано, его отец умер в собственном же доме, расположенном в Авентюре, штат Флорида.

Умер американский артист естественной смертью в среду, 8 сентября.

У актера остались жена, четверо детей, а также внуки и правнуки.

— Арт хотел бы, чтобы все его друзья и семья продолжали улыбаться, думая о нем. Смеялись и продолжали праздновать жизнь, — делятся родные Метрано.

Что известно о Метрано

Актер набрал популярность в роли комика на многих американских телешоу. После этого его стали приглашать и для участия в фильмах.

Он снимался в таких фильмах, как Джоанне любит Чачи, Все в семье, Моя жена меня приворожила, Старски и Гатч и конечно же в Полицейской академии в 1985 и 1986 годах.

Последней кинолентой в его карьере стала Интересы Стеллы, а также два сериала Надежда Чикаго и Нас пятеро.

В 1989 году Арт упал с крыши своего дома в Лос-Анджелесе во время ремонтных работ. Он повредил позвоночник и шею, а затем стал частично парализованным. Но несмотря на состояние здоровья продолжал участвовать во многих проектах. Позже его состояние улучшилось.

Также 6 сентября не стало французского актера Жан-Поля Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщил адвокат артиста.