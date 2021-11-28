Умер певец и композитор Александр Градский.
Звезде советской рок-оперы было 72 года.
О смерти музыканта сообщили московские СМИ.
На днях музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт. В последние дни он находился в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, артист жаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.
Состояние здоровья артиста ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Тогда певец подхватил опасный вирус и после этого практически перестал вставать из-за плохого самочувствия и боли в ногах.
Днем 26 ноября Александр Борисович попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Ему стало плохо – мужчина потерял сознание. Домашние не могли привести его в чувство в течение часа.
Прибывшие медики доставили Градского в больницу с подозрением на широкое кровоизлияние в головном мозге.
В последний раз Градский уезжал из дома в ноябре на съемку шоу Голос. Тогда его доставили на каталке. На съемках он чуть не потерял сознание.
Биография Александра Градского
Градский родился 3 ноября 1949 в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский стал выступать сольно.
В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп Славяне. Впоследствии – Скоморохи.
Градский написал рок-оперу Стадион и музыку к рок-балету Человек.
Он стал автором музыки более 40 художественных, десятков документальных и мультипликационных фильмов.
Выпустил более 15 пластинок.
В 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Римского-Корсакова Золотой петушок.
У Градского был уникальный мощный голос — средний по тембру между тенором-альтино и характерным тенором.
Он позиционировал себя как маргинал. Был требователен как к себе, так и к своим коллегам и ученикам.
Участвовал в записи альбома-трибьюта группы Машина времени.
Ранее в Москве в 67 лет умер актер Валерий Гаркалин. Артист скончался в больнице, куда накануне попал с коронавирусом. 2 октября его доставили в Коммунарку — городскую клиническую больницу № 40. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75-85% поражения легких.