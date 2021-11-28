Умер певец и композитор Александр Градский.

Звезде советской рок-оперы было 72 года.

О смерти музыканта сообщили московские СМИ.

На днях музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт. В последние дни он находился в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, артист жаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.

Состояние здоровья артиста ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Тогда певец подхватил опасный вирус и после этого практически перестал вставать из-за плохого самочувствия и боли в ногах.

Днем 26 ноября Александр Борисович попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Ему стало плохо – мужчина потерял сознание. Домашние не могли привести его в чувство в течение часа.

Прибывшие медики доставили Градского в больницу с подозрением на широкое кровоизлияние в головном мозге.

В последний раз Градский уезжал из дома в ноябре на съемку шоу Голос. Тогда его доставили на каталке. На съемках он чуть не потерял сознание.

Биография Александра Градского

Градский родился 3 ноября 1949 в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский стал выступать сольно.

В 1965 году он создал одну из первых советских рок-групп Славяне. Впоследствии – Скоморохи.

Градский написал рок-оперу Стадион и музыку к рок-балету Человек.

Он стал автором музыки более 40 художественных, десятков документальных и мультипликационных фильмов.

Выпустил более 15 пластинок.

В 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Римского-Корсакова Золотой петушок.

У Градского был уникальный мощный голос — средний по тембру между тенором-альтино и характерным тенором.

Он позиционировал себя как маргинал. Был требователен как к себе, так и к своим коллегам и ученикам.

Участвовал в записи альбома-трибьюта группы Машина времени.

Ранее в Москве в 67 лет умер актер Валерий Гаркалин. Артист скончался в больнице, куда накануне попал с коронавирусом. 2 октября его доставили в Коммунарку — городскую клиническую больницу № 40. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75-85% поражения легких.