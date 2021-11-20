У 67 років у Москві пішов з життя актор Валерій Гаркалін.

Про смерть артиста повідомив ректор ГІТІСу Григорій Заславський.

– Мені повідомили, що Валерій Гаркалін, на жаль, помер, – сказав він.

Артист помер у лікарні, куди напередодні потрапив з коронавірусом.

2 жовтня його доставили у Комунарку – міську клінічну лікарню №40. Наступного дня актора перевели до реанімації. Він мав 75-85% ураження легень.

23 жовтня артиста ввели в штучну кому, а 8 листопада лікарі зробили йому екстрену операцію на плевральній порожнині грудної клітки. Через хворобу в актора почалися проблеми із серцем та диханням, а також у нього діагностували тромбоз вен на ногах.

Біографія актора Валерія Гаркаліна

Гаркалін народився у Москві 1954 року. Закінчив Музичне училище ім. Гнесіних та режисерський факультет ГІТІСу.

Після закінчення навчання випускники курсу створили театр на колесах Люди і ляльки, приписаний до кемеровської філармонії, де керівником на той час був Леонід Хаїт.

Театр став надзвичайно популярним у Період застою, об’їздив усю країну.

Після відходу з театру Люди і ляльки, в якому пропрацював шість років, деякий час служив у Центральному театрі ляльок у С.В.Образцова.

Артист виступав і у Театрі сатири з 1988 до 2001 року, потім увійшов до складу трупи Московського театру імені Пушкіна.

Валерій Гаркалін відомий за ролями у фільмах Ширлі-мирлі, Восьме березень, Бідна Саша, Жулики, Попса та багатьох інших. Він також керував майстернею факультету естради у ГІТІСі

Звання народного артиста Росії він отримав у 2008 році.

Валерій Гаркалін відомий своєю стійкою громадянською позицією – у березні 2014 року актор підписав листа Ми з Вами! КіноСоюзу на підтримку України.