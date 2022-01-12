Помер російський журналіст, радіо- та телеведучий Михайло Зеленський.

Про раптову смерть повідомила його колега Ксенія Ларіна.

– Михайло Зеленський помер! Який жах. 46 років! – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними ЗМІ, помер Михайло Зеленський під час відпочинку в Домінікані. Попередньо, причиною став інсульт.

Телеведучого екстрено госпіталізували, але врятувати його лікарям не вдалось.

Михайлові Зеленському було 46 років. На радіостанціях він почав працювати з 1997 року, згодом вів програми на телебаченні.

Журналіст був тричі одружений. Друга дружина – фігуристка Олена Грушина – у 2008 та 2012 роках народила йому доньок Софію та Поліну.

Із 2018 року Михайло Зеленський перебував у шлюбі із психологом Мілою Рубінчик.

Джерело: Ксенія Ларіна

Фото: Ксенія Ларіна