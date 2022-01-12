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Умер российский телеведущий Михаил Зеленский

12 января 2022, 06:30
Татьяна Забожко редактор ленты
Михайло Зеленський

Умер российский журналист, радио- и телеведущий Михаил Зеленский.

О внезапной смерти сообщила его коллега Ксения Ларина.

– Михаил Зеленский умер! Какой ужас. 46 лет! – написала она на своей странице в Facebook.

По данным СМИ, умер Михаил Зеленский во время отдыха в Доминикане. Предварительно, причиной стал инсульт.

Телеведущего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.

Михаилу Зеленскому было 46 лет. На радиостанциях он начал работать с 1997 года, впоследствии вел программы на телевидении.

Источник: Ксения Ларина

Фото: Ксения Ларина

Теги
Домінікана , Россия , Смерть
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