Умер российский журналист, радио- и телеведущий Михаил Зеленский.
О внезапной смерти сообщила его коллега Ксения Ларина.
– Михаил Зеленский умер! Какой ужас. 46 лет! – написала она на своей странице в Facebook.
По данным СМИ, умер Михаил Зеленский во время отдыха в Доминикане. Предварительно, причиной стал инсульт.
Телеведущего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.
Михаилу Зеленскому было 46 лет. На радиостанциях он начал работать с 1997 года, впоследствии вел программы на телевидении.
Источник: Ксения Ларина
Фото: Ксения Ларина