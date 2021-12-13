Скончался режиссер фильмов Анна Каренина и Асса Сергей Соловьев. Мужчине было 77 лет.

Кинорежиссер умер в Москве. О причинах смерти Соловьева пока официально не сообщается.

Однако некоторые источники, в частности Интерфакса, сообщают, что режиссер умер в результате тяжелой болезни.

Что известно о Сергее Соловьеве

Сергей Соловьев был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем. Его дебют в большом кино состоялся в 1971 году, когда на экранах появился фильм Егор Булычев и другие.

Самые известные картины Соловьева Асса, Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви, Сто дней после детства, Анна Каренина (2009), Дом под звездным небом.

Режиссерский талант Соловьева отмечали и на мировой арене. В частности он получил гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов за картину Станционный смотритель (1972), серебренного медведя на Берлинском кинофестивале за ленту Сто дней после детства (1975), а также Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм Чужая белая и рябой.